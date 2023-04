Tak Maciej Kurzajewski rodził w "Pytaniu na Śniadanie". Nie obeszło się bez komentarza Smaszcz [zdjęcia] KP

Maciej Kurzajewski na własnej skórze przekonał się, co czuje kobieta podczas porodu. Dziennikarz wziął udział w eksperymencie na planie programu "Pytanie na śniadanie". Kasia Cichopek nie kryła rozbawienia całą sytuacją. O komentarz pokusiła się także Paulina Smaszcz.

Maciej Kurzajewski rodził. I to na oczach całej Polski! Dziennikarz poddał się eksperymentowi na planie programu "Pytanie na Śniadanie". Podłączony do symulatora mógł odczuć na własnej skórze, co czuje kobieta podczas porodu. Jego partnerka, a także prywatnie ukochana - Kasia Cichopek, nie kryła rozbawienia. Zobaczcie, jak radził sobie z bólem porodowym Maciej Kurzajewski. Był dzielny?