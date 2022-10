Tak mieszka i żyje na co dzień Dawid Kwiatkowski. Oto apartament w centrum Warszawy idola nastolatek

Dawid Kwiatkowski, pomimo młodego wieku ma już za sobą siedem solowych albumów studyjnych ( "9893" z 2013 r., "9893 Akustycznie" z 2014 r., "Pop & Roll" z 2014 r., "Element trzeci" z 2015 r., "Countdown" z 2016 r., "13 grzechów niczyich" z 2019 r. i "Dawid Kwiatkowski" z 2021 r.), z czego aż dwa znajdują się na liście najchętniej kupowanych albumów w Polsce. Jego muzyka kierowana jest głównie do młodych odbiorców, a on sam od 2018 roku pomaga w rozwoju kariery dzieci i młodzieży, jako juror i trener w programie "The Voice Kids".

Gwiazdor pomimo osiągnięcia sukcesu w młodym wieku podkreślał w wywiadach, że rozsądnie gospodaruje wydatkami i jego celem jest zakup własnego mieszkania. Udało mu się go zrealizować już w 2015 roku, w wieku 19 lat! To ogromny, 60-metrowy apartament w centrum Warszawy!