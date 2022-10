Tak mieszka i żyje na co dzień Maciej Kurzajewski. U gwiazdy TVP jest bogato i glamour!

Maciej Kurzajewski to jeden z najpopularniejszych polskich dziennikarzy sportowych i prezenterów telewizyjnych. Ze sportem związany jest już od lat młodości - trenował kolarstwo torowe i taniec nowoczesny. Miłość do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia pozostała w nim do dzisiaj, o czym mogą przekonać się fani śledząc jego kolejne sukcesy na tym polu w mediach społecznościowych.