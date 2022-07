Tak mieszka Karol Strasburger. W wolnym czasie zbiera grzyby, gra w tenisa i na plaży bez koszulki JG

Wieloletni prowadzący "Familiady" czerpie z życia pełnymi garściami. Karol Strasburger w mediach społecznościowych dzieli się z fanami fragmentami swojej codzienności. Gwiazdor uwielbia aktywności na świeżym powietrzu - grilluje, łowi ryby, zbiera grzyby, a także nie stroni od sportu. Sprawdź, jak mieszka i żyje na co dzień Karol Strasburger - szczegóły na kolejnych slajdach. Sylwia Dąbrowa Zobacz galerię (20 zdjęć)

Sprawdzamy, jak mieszka i żyje na co dzień popularny polski aktor i wieloletni prezenter familiady. Cztery lata temu razem z żoną, Małgorzatą Weremczuk powrócił do Konstancina-Jeziorny. Karol Strasburger w mediach społecznościowych dzieli się z fanami fragmentami swojej codzienności. Gwiazdor uwielbia aktywności na świeżym powietrzu - grilluje, łowi ryby, zbiera grzyby, a także nie stroni od sportu. Sprawdź na zdjęciach, jak mieszka i żyje na co dzień Karol Strasburger.