Tak mieszka Michał z 9. edycji Rolnik Szuka Żony - zobaczcie zdjęcia. Czy nadal jest z Adrianną?

9. edycja hitu TVP "Rolnik szuka żony" dobiegła końca. Uczestnicy już dokonali swoich wyborów - teraz to od nich zależy, czy nawiązane relacje przetrwają próbę czasu. Jednym z ulubieńców show był młody rolnik Michał. Sprawdzamy, co u niego słychać. Oto prywatne zdjęcia Michała z "Rolnika". Tak mieszka i żyje na co dzień - szczegóły na kolejnych slajdach galerii.

AKPA