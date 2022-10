Tak mieszka Tomasz Kammel - Pytania na Śniadanie. Luksusowy apartament w sercu stolicy! [zdjęcia]

Tak mieszka Tomasz Kammel. Jest elegancko i stylowo

W 2007 roku poinformował o odejściu z TVP. Wszystko za sprawą jego udziału w "Tańcu z Gwiazdami" emitowanego na antenie TVN. Przez jakiś czas był związany z Polsatem. Następnie w 2011 roku ponownie powrócił do Telewizji Publicznej. Od tamtej pory prowadzi "Pytanie na Śniadanie" i wszystkie formaty The Voice of Poland (The Voice Kids, The Voice Senior).