Tak mieszka Zenon Martyniuk - mamy zdjęcia ze środka. Zaglądamy do wnętrz domu lidera grupy Akcent

Martyniuk uważa, że to on wymyślił nazwę "disco polo", a zainspirował go do tego popularny w latach 90. włoski wokalista Savage. Wcześniej disco polo określane było nazwą "muzyka chodnikowa". - Kiedyś kasety były sprzedawane na bazarach, przy większych sklepach na łóżkach polowych rozstawionych na chodnikach, można by tak powiedzieć. To jest muzyka prosta, od serca grająca, grana przez nas wykonawców - wyjaśnił Zenek.

Żona gwiazdora Danuta Martyniuk wyznała, czy trudno jest być jego żoną. - Ja przyzwyczaiłam się do tego. Mąż tyle lat wyjeżdża. Przychodzi weekend i wiadomo, że męża nie będzie w domu. Ja sobie czytam książkę i wychodzę na spacery ze swoją Cziką - powiedziała Danuta.