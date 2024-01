Tak można zaoszczędzić na ogrzewaniu. Oto najlepsza temperatura grzejnika i genialny trik z folią

Sezon grzewczy 2024 - tak długo trwa

Sezon grzewczy trwa od 1 października 2023 r. do 31 marca 2024 r., jednak nie ma określonego czasu trwania, bo zależy od pogody. Jeśli temperatury spadną na tyle, że wystąpi potrzeba ogrzewania obiektów - wtedy mówimy o sezonie grzewczym.

Sezon grzewczy teoretycznie powinien się rozpocząć, gdy istnieje ryzyko, że temperatura w mieszkaniach spadnie poniżej 20 st. C w pokojach, a w łazienkach - poniżej 24 st.

Firmy dostarczające ciepło do bloków mieszkalnych, świadczą usługi zazwyczaj od 1 września do 31 maja, jednak nie ma to wpływu na ciepłe kaloryfery. Włączenie ogrzewania jest autonomiczną decyzją zarządcy. Przyjmuje się, że zarządcy budynków uruchamiają ogrzewanie, gdy przez co najmniej trzy dni z rzędu temperatura powietrza spada poniżej 10 stopni, a w mieszkaniach poniżej 16 stopni.