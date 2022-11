Tak odżywisz i pobudzisz kwitnienie storczyka. Oto prosty trik z piekarnikiem, który zawsze działa

Gdy nasz storczyk zaczyna podupadać i przestaje kwitnąć, szukamy sposobu na przywrócenie go do życia. Dobrym pomysłem może być użycie tego, co mamy aktualnie pod ręką, czyli zastosowanie domowych nawozów. Oto prosty trik z piekarnikiem i bananem. Dzięki niemu odżywisz i pobudzisz kwitnienie storczyka. Niemal zawsze działa! Zobacz na kolejnych slajdach galerii >>>

pixabay