Tak optycznie wydłużyć nogi. Skuteczne triki - oto buty i ubrania, które wydłużają nogi Magdalena Walczak-Grudzka

Jak optycznie wyszczuplić i wydłużyć nogi? Oto stylizacje na optyczne wydłużenie nóg. Poznaj je teraz w naszej galerii.

Jak optycznie wydłużyć nogi za pomocą ubrań? To nie tylko wysokie szpilki i mini. Istnieją sposoby na to, by nogi wydawały się dłuższe niż w rzeczywistości. Dzięki odpowiednio dobranej stylizacji można wyszczuplić i wydłużyć nogi. Znając te modowe triki można sprawić, że nogi będą wyglądały na dłuższe i zgrabniejsze. Zobacz teraz w naszej galerii, jakie ubrania wydłużają nogi i co warto nosić, jeśli się ma krótkie nogi.