Tak płacą w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Od gońca do prezydenta [najnowsze stawki]

Zbieramy dane do raportu "Kujawsko-Pomorska Lista Płac 2020". Informacje o zarobkach przesłał nam m.in. Urząd Miasta Bydgoszczy. Jest to mediana brutto (wartość środkowa) zarobków na poszczególnych stanowiskach: pracowników obsługi, sprzątaczek, gońców, pomocy administracyjnej, kierowców, operatorów urządzeń powielających, archiwisów, referentów, podinspektorów, inspektorów, zastępców dyrektora, dyrektorów, radców prawnych, specjalistów, sekretarza, skarbnika, zastępcy prezydenta, prezydenta.Ważna informacja! Podsumowujemy 2019 rok. W 2019 r. nie było podwyżek wynagrodzeń dla pracowników UMB.Ile miesięcznie zarabiają? Zobacz w dalszej części galerii.KUJAWSKO-POMORSKA LISTA PŁAC 2019. TAK ZARABIAJĄ W URZĘDZIE MIASTA BYDGOSZCZY [OD SPRZĄTACZKI DO PREZYDENTA]

Dariusz Bloch