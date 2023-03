Tak powinien wyglądać idealny list motywacyjny. Ekspert wskazuje 10 kluczowych zasad, dzięki którym zainteresujesz pracodawcę

List motywacyjny to dokument, w którym składająca go osoba wyjaśnia, z jakich powodów ubiega się o stanowisko, awans czy też podwyżkę. Najczęściej list motywacyjny składa się do pracy, jako jeden z dokumentów aplikacyjnych obok życiorysu.



List motywacyjny składa się w odpowiedzi na ogłoszenie - wtedy, gdy pracodawca prowadzi rekrutację. Nie każdy pracodawca go wymaga, jednak warto go wysłać.

- W ten sposób pokażesz pracodawcy, że naprawdę zależy Ci na stanowisku i nie rozsyłasz identycznych dokumentów aplikacyjnych do wielu firm – przekonuje Wojciech Martyński, ekspert kariery w InterviewMe. - Wiele osób uważa, że nie warto pisać listów motywacyjnych, ponieważ pracodawcy i tak ich nie czytają. Oczywiście, część z nich tego nie robi. Jednak głównym problemem jest co innego. Po prostu niewiele osób potrafi napisać list motywacyjny, który sprawi, że rekruter od razu złapie za telefon i wykręci numer do kandydata – dodaje.