Tak Robert i Anna Lewandowscy urządzają się w Hiszpanii. Tak wygląda ich nowy dom w Barcelonie [zdjęcia]

- Małymi krokami zadomawiamy się w Barcelonie. Powoli kończymy się rozpakowywać, organizować szkołę i zajęcia dodatkowe - relacjonowała Anna w swoich social mediach. - Od jakiegoś czasu przygotowywałam dziewczynki na możliwość przeprowadzki, dużo czasu spędziłyśmy też na Majorce i widzę, że dzięki temu szybko przyzwyczajają się do nowego miejsca -pisała, prezentując kolejne zdjęcia z tego pięknego miasta.

Na co dzień jednak większość czasu Lewandowscy spędzać będą w Barcelonie.

Lewandowscy z Hiszpanią "zaprzyjaźniali się" od kilku miesięcy. Większość wakacji spędzili w swoim nowym domu na Majorce. Tam do dyspozycji mieli okazałą willę, która - wg doniesień mediów - kosztowała 3,5 miliona euro[/b]. Piękna posiadłość urządzona została z prostą elegancją, wnętrzami w naturalnym stylu, w jasnych kolorach. Do dyspozycji rodzina miała oczywiście basen i przestrony ogród z pięknym widokiem na okolicę.

Sportowa para nie zdradza, gdzie dokładnie będzie mieszkać - czy w samej Barcelonie czy tuż pod miastem. Rąbka tajemnicy uchyliła jednak influencerka, która na Instagramie chwali się swoją pracą jako Architekt Porządku. Internautom zdradziła, że do pracy poleciała aż do Barcelony, by pomóc w przeprowadzce "pewnej znanej rodziny".

- Nasza tajemnicza wyprawa organizacyjna do Hiszpanii pewnie za chwilę straci na swojej tajemniczości - napisała, publikując film prezentujący organizację garderoby. - Organizujemy dom po przeprowadzce, ustalamy nowy układ rzeczy i sposób przechowywania, by rodzinie żyło się wygodnie i aby porządek rozgościł się w ich nowej przestrzeni. Garderoba jest już zorganizowana, a w rolce mały wycinek naszej pracy.