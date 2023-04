Tak się zmienił filmowy Harry Potter w ciągu ostatnich lat. Daniel Radcliffe zostanie ojcem

Kariera filmowa Daniela Radcliffe'a

Daniel debiutował w wieku dziesięciu lat, rolą Davida w telewizyjnej adaptacji BBC One powieści Karola Dickensa „David Copperfield”. Zyskał światową sławę, grając w serii filmów o Harrym Potterze głównego bohatera. Pierwszy film robił jako jedenastolatek. W latach 2001–2011 zagrał we wszystkich ośmiu filmach z serii razem. Pojawili się w niej Emma Watson i Rupert Grint. Mogliśmy go też zobaczyć w dreszczowcu "Krawiec z Panamy” (2001), filmie „Grudniowi chłopcy” (2007), „Na śmierć i życie” (2013), „Dżungla” (2017). Pojawił się też w spektaklach: „The Play What I Wrote” (2002), na Broadwayu w „Equus" (2006).