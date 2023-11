Tak sprawdzimy, które sprzęty to najwięksi "prądożercy". Mamy triki na zaoszczędzenie prądu Małgorzata Stempinska

W 2023 roku miesięczny rachunek za prąd dla gospodarstwa domowego zużywającego 2000 kWh rocznie w taryfie G11 to koszt około 164 zł. W porównaniu z poprzednim rokiem jest to aż 24 proc. wzrost. Co więcej, analitycy prognozują, że w 2024 roku będziemy musieli liczyć się ze znaczącą podwyżką opłat za prąd. Już teraz przygotować swój domowy budżet na te wydatki, a przy tym ograniczyć bieżące koszty. Są na to proste domowe triki.