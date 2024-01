Grudziądzanie świętować będą 104. rocznicę powrotu miasta do Polski

104. rocznica powrotu Grudziądza w granice Polski

I we wtorek, 23 stycznia, w 104. rocznicę tych wydarzeń, właśnie na Rynku w Grudziądzu, odbędzie się główna uroczystość z okazji powrotu Grudziądza w granice Polski.

23 stycznia 1920 roku, do Grudziądza wkroczyło wojsko polskie. Po 148. latach zaboru pruskiego nasze miasto ponownie znalazło się w granicach Polski. Ówczesny prezydent miasta Józef Włodek wojska gen. Stanisława Pruszyńskiego witał najpierw na przejeździe kolejowym, w okolicach dzisiejszej bursy szkół, a później podczas uroczystości na Rynku.

Uroczystości 23 stycznia 2024 w Grudziądzu

Wcześniej, na g. 9.40 zaplanowano złożenie kwiatów pod pomnikiem marsz. J. Piłsudskiego, a na g. 10 mszę w intencji Grudziądza w bazylice.

O tym jak Grudziądz, w 1920 roku wracał w granice Polski posłuchać możemy w muzeum, o g. 13. Wykład na ten temat wygłosi historyk Dawid Schoenwald. Wstęp wolny.

Oczywiście, nie zabraknie akcentu kulturalnego. W tym roku będzie nim koncert „Wolność zapisana w nutach” w teatrze. Piosenki patriotyczne śpiewać będą chór The G Singers pod dyrekcją Aleksandry Drozdeckiej, przy akompaniamencie Orkiestry Salonowej Moderato pod dyrekcją Orlina Bebenow. Muzycy będą zapraszali publiczność do wspólnego śpiewania pieśni, które dodawały Polakom nadziei w czasach, gdy nadciągała upragniona wolność. Niestety, biletów (były wydawane bezpłatnie) na to wydarzenie już nie ma.