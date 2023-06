Tak uratujesz storczyka, gdy zgniły mu korzenie. Dzięki temu trikowi odżyje i znów będzie kwitł

W Polsce nie rosną storczyki takie, jakie kupujemy w sklepie, w doniczkach. Rosną za to w stanie dzikim - w Polsce mamy około 50 dzikich gatunków storczyków. Wszystkie gatunki tego rodzaju występujące w Polsce objęte są ścisłą ochroną gatunkową . Ze względu na zagrożenie wyginięciem, niektóre gatunki wpisane są do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.

Storczyki to zwyczajowa nazwa roślin należących do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). Na całym świecie występuje około 25 tysięcy gatunków storczyków. W większości są to rośliny wieloletnie, rosnące głównie w strefie międzyzwrotnikowej. Storczyki występują w wielu odmianach i kolorach: są pomarańczowe, białe, różowe, kremowe, niebieskie, zielonkawe. Można kupić storczyki jedno- i wielopędowe.

Ile razy kwitną storczyki i czego nie lubią?

Storczyki zazwyczaj kwitną raz do roku przez około 4 miesiące. W wyjątkowych przypadkach, gdy rośliny są mocno rozrośnięte, kwiaty mogą pojawić się 2 do 3 razy w roku, a nawet ciągle – wówczas roślina wytwarza nowe kwiaty na starych łodygach.

Storczyki bardzo nie lubią być przestawiane , zwłaszcza, gdy kwitną. Właśnie dlatego tak często storczyk gubi pąki po przyniesieniu go do domu ze sklepu. Storczyki nie lubią też zbyt częstego podlewania, przeciągów, zbyt wysokiej temperatury, ani też ostrego światła.

Nawóz z czosnku do storczyka

Czosnek to bogate źródło żelaza, sodu, potasu i fosforu. Potas i fosfor przyczyniają się do wzrostu rośliny i powstawania zawiązków kwiatów. Dlatego czosnek świetnie nadaje się do nawożenia roślin. Możesz w tym celu użyć mikstury czosnkowej do podlewania (raz na dwa tygodnie), albo po prostu wsypać trochę suszonego czosnku raz na miesiąc do doniczki.