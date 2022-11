Tak urządziła się Lanberry. Mieszkanie jurorki The Voice of Poland może zaskakiwać - mamy zdjęcia wnętrz

Kilkanaście miesięcy temu Mateusz Szymkowiak z "Pytanie na Śniadanie" spotkał się z wokalistką Lanberry, która zabrała go na przejażdżkę rowerami miejskimi, na burgery oraz zaprosiła do swojego mieszkania. Dzięki temu mogliśmy podejrzeć, jak mieszkała wtedy jurorka The Voice of Poland. Mieszkanie gwiazdy było wtedy proste i skromne. Dominowała biel, bowiem Lanberry bardzo lubi surowe przestrzenie. Na uwagę zasługiwała konstrukcja lamp. Piosenkarka jest fanką kawy, dlatego ważnym elementem jej kuchni jest młynek do kawy. Piosenkarka należy do tego grona osób publicznych, które wolą dzielić się z publicznością swoją twórczością, aniżeli szczegółami z życia prywatnego. Wobec tego nie wiemy, jak bardzo zmieniło się jej mieszkanie i życie prywatne wraz z rozwojem kariery. Jak widać na zdjęciach "palma" na pewno jej nie odbiła.

TVP/Pytanie na Śniadanie