Tak w Kamieniu Krajeńskim zmienia się ośrodek kultury. Kulisy remontu na zdjęciach

Budynek kamieńskiego domu kultury przechodzi remont od września, odkąd nowym dyrektorem został Dominik Gostomski. Tak jak zapowiedział, rewolucja dotyczy zarówno oferty kulturalnej, jak i budynku. Wszystko to dla odbiorców kultury, artystów, mieszkańców. W sobotę, 22 września, podczas wernisażu Olgierda Szopińskiego, podziwialiśmy odnowione wnętrza.

- Część zmian wynika z nieprawidłowości, które wykazała ekspertyza. Chodzi o to, by budynek dostosować do wymogów bezpieczeństwa. Były tu na przykład boazerie. Taki materiał jest łatwopalny, więc trzeba było go zerwać – podkreśla Dominik Gostomski, dyrektor MGOK. - Inne zmiany są po to, by budynek był bardziej praktyczny i otwarty na ludzi – dodaje.