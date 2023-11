Tak w "M jak miłość" dorastał Krystian Domagała, czyli serialowy Mateusz Mostowiak. Zobaczcie zdjęcia!

Ile lat ma Krystian Domagała z serialu "M jak miłość"?

Krystian Domagała urodził się 13 listopada 2001 roku. Właśnie skończył więc 22 lata. Praktycznie całe swoje dotychczasowe życie związał z serialem "M jak miłość" . Na planie pojawił się już jako kilkumiesięczny chłopiec . Było to 21 marca 2002 roku.

Krystian Domagała to popularny aktor młodego pokolenia, który zasłynął z roli Mateusza Mostowiaka w serialu "M jak miłość". Gwiazdor stroni od skandali i ukrywa swoje życie prywatne przed mediami.…

Krystian Domagała w serialu "M jak miłość"

- Są osoby w ekipie, które znam niemal od urodzenia. Zdecydowanie traktuję ich jak rodzinę, bo jestem z nimi związany całe życie. Widzieli przez te wszystkie lata jak się zmieniam i dojrzewam. Jestem do tych ludzi bardzo przywiązany. Panią Teresę Lipowską traktuję jak moją trzecią babcię, a ona mnie jak swojego wnuka. To cudowna osoba, z której rad często korzystam; nie da się jej nie kochać - powiedział w jednym z wywiadów Krystian Domagała.

- Należę do osób, które kolekcjonują zdjęcia albumie. Na jednym z nich trzymam 3-4 miesięcznego Mateuszka, mojego serialowego wnuka. Mam zdjęcia z każdego etapu jego życia - jak zaczyna chodzić, kiedy ma 5, 7 czy 10 lat. To mój najbliższy serialowy wnuk. Wychowany w Grabinie, pod tym samym dachem - stwierdziła Teresa Lipowska w wywiadzie dla Kropka TV.

Gabrysia Raczyńska to młoda polska aktorka, która na planie serialu "M jak miłość" pojawiła się, gdy miała zaledwie 7 lat. Z filmem związana jest od 2012 roku. Niedawno skończyła 18 lat. Zobaczcie,…

Tak zmieniał się Krystian Domagała z "M jak miłość":

Krystian Domagała ma konto na Instagramie. Obserwuje go tu prawie 22 tysiące fanów. Młody aktor znany z serialu "M jak miłość" nie jest zbyt aktywny na portalach społecznościowych. Od czasu do czasu zamieszcza swoje zdjęcia. Dzięki temu wiemy, jak dziś wygląda. Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonajcie.