Tak w młodości wyglądał Robert Janowski. Długie kręcone włosy były jego znakiem rozpoznawczym

Robert Janowski z muzyką związany jest od lat 80. jednak jego kariera nabrała rozpędu dopiero po występach w musicalu "Metro". Pod koniec lat 90. związał się z popularnym teleturniejem "Jaka to melodia?", który prowadził aż do 2018 roku, gdy został zastąpiony przez Norberta Dudziuka "Norbiego", a następnie Rafała Brzozowskiego. Do dzisiaj wielu widzów programu łączy go z jego wizerunkiem. Jednocześnie był gospodarzem programów śniadaniowych TVP - najpierw "Kawy czy herbaty?" w TVP 1, a następnie "Pytania na śniadanie" w TVP 2.