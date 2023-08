Tak waloryzacja emerytur wpływa na abonament RTV. Wiemy, kto zostaje zwolniony z opłaty

W naszych materiałach często wspominamy już o waloryzacji emerytur 2024 . Po każdej waloryzacji warto zatem zajrzeć do swojej decyzji i sprawdzić, czy należy się nam ulga. Jeśli się na nią załapiemy, to formalności związane ze zwolnieniem z opłacania abonamentu RTV można załatwić w dowolnym urzędzie pocztowym. Sprawę wyjaśniamy tutaj w materiale: dotyczącym zwolnień z opłat abonamentowych.

W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło i wynosiło 6346,15 zł brutto. W czerwcu 2023 roku to wynagrodzenie wynosiło 7333,73 złotych, a 50% tego wynagrodzenia to 3 666 złotych. Emerytury brutto poniżej tej kwoty dają więc zwolnienie z opłat abonamentowych.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV

Za RTV nie muszą płacić m.in. osoby po 75. roku życia, bezrobotni, osoby co do których orzeczono o zaliczeniu do I grupy inwalidów lub o całkowitej niezdolności do pracy. Zwolnieni z opłat są też pobierający świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny oraz zasiłek dla opiekuna określony w Ustawie z 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Abonamentu RTV uiszczać nie muszą również pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub otrzymujący rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego.

Opłaty za oglądanie publicznych mediów w tym roku nie muszą wnosić również osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB), osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc., inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz członkowie rodzin pozostałych po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi.