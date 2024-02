Tak wygląda dziś Paul Young, idol nastolatek w latach 80. XX wieku. Zobaczcie zdjęcia! OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Paul Young urodził się 17 stycznia 1956 roku w Luton pod Londynem. Niedawno skończył 68 lat. Miał starszego brata i młodszą siostrę. Wcześnie zaczął śpiewać. Grał też na pianinie oraz gitarze. Po ukończeniu szkoły pracował w wytwórni produkującej samochody, a wieczorami grał w klubach. Występował miedzy innymi z takimi zespołami jak Kat Kool & Kool Cats, Streetband i Q-Tips. Jednak dopiero kariera solowa zapewniła mu międzynarodową sławę.

Paul Young to brytyjski piosenkarz, który najbardziej popularny był w latach 80. XX wieku. Jego hit "Every Time You Go Away" był na szczytach list przebojów w Stanach Zjednoczonych, a teledysk to tego utworu zdobył rok później nagrodę Brit Awards. Nie tylko pięknie śpiewał, ale również rozkochiwał w sobie fanki. W latach 80. był idolem nastolatek. Zobaczcie, jak dziś wygląda Paul Young.