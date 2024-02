Tak wygląda dziś Zucchero - wykonawca hitu Baila Morena. Mamy jego prywatne zdjęcia

Zucchero urodził się 25 września 1955 roku w Roncocesi we Włoszech. Ma 68 lat. Zucchero to jego pseudonim artystyczny. Takie przezwisko w szkole nadał mu jeden z nauczycieli. "Zucchero" to po prostu "cukier". Gdy w wieku kilkunastu przeprowadził się do Forte dei Marmi w Toskanii, rozpoczął swoją karierę muzyczną. To tutaj założył swoje pierwsze zespoły takie jak: "Le Nuove Luci", "Sugar & Daniel" i "Sugar & Candies". Na zdjęciu Zucchero. Tak wyglądał w 2001 roku. Tak dziś wygląda 68-letni Zucchero. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jego aktualne zdjęcia >>>>

AKPA/ Prończyk