Tak żyje Marta Żmuda Trzebiatowska – zdjęcia. Taka jest na co dzień znana aktorka

Jej filmografia także jest bardzo bogata. Aktorka wystąpiła w m.in.: "Och, Karol 2", "Nie kłam, kochanie" czy "Wkręceni 2". 15 grudnia na platformie Polsat Box Go zadebiutował serial "Grzechy sąsiadów", w którym aktorka wciela się w postać wyzwolonej Judyty, trenerki jogi. Jak sama przyznaje, właśnie dzięki tej kreacji przekonała się do praktykowania jogi.

- Jeśli chodzi o sport, to zawsze byłam osobą aktywną i trenowałam, jednak jogę najmniej. Dopiero w tym roku złapałam na nią zajawkę. To chyba za mną trochę chodziło. Dopiero rola Judyty w serialu "Grzechy sąsiadów" rozbudziła we mnie marzenia, aby spróbować tej aktywności raz jeszcze. Udało mi się znaleźć idealną nauczycielkę i formę jogi, która mi odpowiada. To przykład na to, że w moim życiu role filmowe czy serialowe pozostawiają duży ślad - zdradza Marta Żmuda Trzebiatowska.