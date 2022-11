Tak wygląda kawior na paznokciach. Ten trend jest teraz najmodniejszy nie tylko na ślub [zdjęcia]

Kawior na paznokciach - modne paznokcie ozdobione perełkami. Ten trend na paznokciach jest teraz najmodniejszy. Wiosenno-letnie paznokcie ozdobione malutkimi perełkami to idealny wybór nie tylko na paznokcie na ślub.Wielką zaletą zdobień perełkami na paznokciach jest ich prostota i wyjątkowy efekt. Takie paznokcie są bardzo delikatne, wyglądają romantycznie i dziewczęco a jednocześnie elegancko. Delikatną, elegancką ozdobę z perełek można zostawić wypolerowanej i pokrytej tylko lakierem bazowym płytce. Idealne będę bardzo błyszczące wykończenie paznokci. Można też połączyć kawior na paznokciach z innymi małymi elementami, np. złotymi. Taki manicure świetnie sprawdzi się wiosną i latem, będzie też idealnym pomysłem na paznokcie na ślub.Perełki na paznokciach będą się prezentowały świetnie niezależnie od kształtu płytki. Im bardziej będą rozrzucone, tym ładniejszy otrzymamy efekt. Taki manicure z pewnością przyciągnie uwagę.Kawior na paznokciach, czyli zdobienia perełkami - ten trend podbija serca kobiet. Szukasz inspiracji na modne paznokcie z perełkami? W naszej galerii znajdziesz wyjątkowe wzory i pomysły na stylizację paznokci. Zobacz, co jest teraz modne! Zajrzyj do naszej galerii i zobacz najmodniejsze paznokcie 2022 >>>>>

Sławomir Seidler