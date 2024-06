Tak wygląda teraz 75-letnia Vera Wang. "Ciało bogini!" - słynna projektantka mody pozuje w stroju kąpielowym

Vera Wang - kim jest słynna 75-latka?

Vera Wang to amerykańska projektantka mody. Urodziła się 27 czerwca 1949 roku , mieszka w Nowym Jorku. Studiowała historię sztuki, przez 6 lat pracowała w magazynie Vogue a później została projektantką mody u Ralpha Laurena. Szybko zyskała uznanie w świecie mody. Po dwóch latach założyła własny butik w Nowym Jorku. Vera Wang tworzyła stroje dla łyżwiarek figurowych a także suknie ślubne dla gwiazd.

Mieszkająca w Nowym Jorku Chinka Vera Wang wkrótce skończy 75 lat , chociaż trudno w to uwierzyć, patrząc na jej zdjęcia publikowane na Instagramie. Jej niesamowita figura i piękne długie włosy wywołują zachwyt fanów. Ciała zazdroszczą jej dużo młodsze kobiety.

Tak wygląda 75-letnia Vera Wang w stroju kąpielowym

Vera Wang ma dwie córki - dziś są to już dorosłe kobiety. 75-letnia projektantka niegdyś byłam zawodową łyżwiarką figurową w Stanach Zjednoczonych i tancerką w Balanchine School of American Ballet. Przez lata korzystała również z usług trenera personalnego. Ogromną wagę przywiązuje też do higieny snu - sypia po 7-8 godzin, a w sypialni utrzymuje bardzo niską temperaturę.