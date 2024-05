Zapomnij o bikini - oto najmodniejsze stroje kąpielowe dla kobiet. Takie są teraz gorące trendy plażowe na lato

Moda na lato 2024 - oto najmodniejsze kostiumy kąpielowe

Pazura dodają sznurowania - staniki wiązane odwrotnie, krzyżujące się na klatce piersiowej to hit na lato 2024. Do mody wróciły kostiumy z głębokim dekoltem na plecach a także stroje kąpielowy z mocnym wycięciem ponad linię bioder - takie kostiumy kojarzące się z serialem "Słoneczny Patrol" optycznie wydłużają nogi. Talię można podkreślić wiązaniem - np. chustką.

Oto modne stroje kąpielowe - takie wzory i kolory są hitem na lato 2024

Lato 2024 to feeria barw i wzorów. Błękity można zestawić z kobiecą fuksją - ten odcień różu z domieszką purpury to idealny wybór dla brunetek. Tradycyjnie modne są florystyczne motywy. Wciąż cieszą się ogromną popularnością także animalistyczne wzory - zwłaszcza panterka i zebra. Złote i srebrne stroje kąpielowe odbijają światło i rewelacyjnie podkreślają skórę muśniętą słońcem, tworząc spektakularny efekt. W tym sezonie modne są także najróżniejsze kombinacje góry i dołu - łączenie z sobą kwiatów i kratki albo pasków i grochów to gorący trend na lato 2024. Zawsze modne są również klasyczne czarne stroje kąpielowe .

Do kobiecych strojów kąpielowych warto dobrać również biżuterię, która stanowi prawdziwą "wisienkę na torcie". Mogą to być kaskadowe naszyjniki, szerokie bransoletki a nawet pierścionki czy bransoletki na nogę. Absolutny must have to okulary przeciwsłoneczne, lniana koszula, która świetnie sprawdził się w roli narzutki na strój kąpielowy oraz pleciony kapelusz.