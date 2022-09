Tak wyglądają koronkowe paznokcie - zdjęcia. Koronka to teraz najmodniejszy trend manicure OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Najmodniejsze paznokcie 2022. Koronka zdobiąca paznokcie to teraz hit manicure 2022! Najmodniejsze paznokcie - na ślub i nie tylko - to koronkowe paznokcie, czyli zdobienia wykonane koronką albo przypominające koronkę. Paznokcie hybrydowe ozdobione delikatną koronką w różnych kolorach to trend na 2022 rok. Zobacz koniecznie najmodniejsze pomysły na paznokcie. Sprawdź, jak się prezentują najmodniejsze paznokcie ozdabiane koronką w naszej galerii.