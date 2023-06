Tak wyglądają rzeczy, które papież Benedykt XVI zapisał Bydgoszczy w testamencie. Będzie można je oglądać mc

Papieska stuła papieża Benedykta XVI, która trafiła do Bydgoszczy, to jedyny taki eksponat, a charakterystyczne czerwone buty papieskie to tyko jedna z dwóch takich par na świecie. Akcesoria zostały przekazane bydgoskiej diecezji przez Fundację Watykańską, zgodnie z wolą Josepha Ratzingera.