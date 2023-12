Tak wyglądały salony fryzjerskie w czasach PRL. Oto, jak Polki dbały o swoją urodę pół wieku temu

Tak wyglądały salony fryzjerskie w czasach PRL

Możliwości było zdecydowanie mniej, panie mogły wybierać spośród niewielkiej liczby opcji. Również kosmetyki używane do prostych zabiegów upiększających były na zupełnie innym poziomie - wybór produktów do pielęgnacji czy makijażu był znacznie mniejszy niż współcześnie. Jednak Polki zawsze chętnie korzystały z usług fryzjerów i kosmetyczek. Kobiety starały się modnie wyglądać, a nowa fryzura - podobnie jak teraz - potrafiła polepszyć samopoczucie, dodać pewności siebie i poprawić humor.

Każda modna kobieta miała w domu grzebień ze szpikulcem do tapirowania włosów i robienia przedziałka, spinek i lokówki elektrycznej a także nieśmiertelnych wałków do włosów. Niezbędny był również lakier, w latach. 80 zastępowany wodą z cukrem. Pojawiały się termo wałki i żel do włosów. Popularne były lotiony, czyli płyny do stylizacji włosów.