Tak wzrosły, od października 2022, kwoty wolne podatku od spadku i darowizn. Zobacz nowe limity

Obowiązują trzy tzw. grupy podatkowe osób i od nich zależą kwoty wolne od podatku.

Pierwsza grupa to najbliższa rodzina: małżonek (obecny, nie były), małżonek w separacji, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (m.in. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa.

Przed zmianami, darowizny w tej grupie były co do zasady zwolnione z opodatkowania. Trzeba było natomiast, w nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy, zgłosić do urzędu skarbowego otrzymanie każdej, której wartość przekraczała 9637 zł. Od 13 października ten limit wynosi 10 434 zł.

W drugiej grupie podatkowej, która obejmuje dalszą rodzinę, jak np. wujków czy ciocie, wartość darowizny zwolnionej z podatku wynosiła 7 276 zł, a teraz to 7 878 zł.