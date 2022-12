Tak zmieni się emerytura minimalna w 2023 roku. Zobacz stawki przykładowych świadczeń po waloryzacji

Rząd zajął się projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i niektórych innych ustaw. Zakłada on podwyższenie wysokości najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i socjalnej, a także najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Wdrażamy nowe filary polityki senioralnej rządu – podkreślił na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier, Mateusz Morawiecki.

Rząd zapowiedział, że w 2023 roku mają zmienić się zasady waloryzacji emerytur. Niektórych obejmą podwyżki kwotowe, a innych procentowe. Gwarantowana podwyżka emerytury ma wynieść 250 zł brutto, czyli 227,50 zł na rękę. Kwotowa podwyżka emerytur objąć ma wszystkie osoby, które pobierają emerytury do 1850 zł brutto. Kto dostaje więcej, będzie objęty waloryzacją procentową, bo jest ona korzystniejsza.

Rząd wstępnie oszacował, że wskaźnik waloryzacji może wynieść w przyszłym roku 13,8 procent. Taka informacja znalazła się w projekcie budżetu. Jednak można się spodziewać, że rosnąca cały czas inflacja spowoduje, że podwyżki emerytur będą jeszcze wyższe.