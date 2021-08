Tak zmienia się centrum Sępólna Krajeńskiego. Zdjęcia z placu budowy rewitalizacji

NOWE Szpital we Włocławku nadal ogranicza przyjęcia pacjentów na niektóre oddziały. Powodem są utrzymujące się braki kadrowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ograniczył przyjęcia do oddziałów internistycznych ze względu na utrzymujące się braki kadrowe, z którymi boryka się lecznica. Ograniczenie przyjęć pacjentów internistycznych przedłużono do końca sierpnia 2021 roku.