Tak zmieniała się Maja Ostaszewska. Zobacz, jak kiedyś wyglądała aktorka znana z filmu "Teściowie"

Trzeba przyznać, że niewielu jest w Polsce aktorów, którzy w tak młodym wieku mogą pochwalić się równie mocnym aktorskim CV. Już sam debiut przed kamerą zaliczony w 1993 roku przy produkcji “Listy Schindlera”, która zrobiła wrażenie nie tylko w kraju, ale i za granicą, pokazuje, z jaką skalą talentu mamy do czynienia.

Tak zmieniała się Maja Ostaszewska - zobacz zdjęcia

Po tak dobrym debiucie nastąpił niemal natychmiastowy wzrost kariery młodej aktorki. Nic dziwnego, ponieważ losy Niemca chroniącego w czasie wojny żydów zrobiły ogromne wrażenie nie tylko wśród polskich krytyków, ale także i tych zagranicznych. Efekt? Aż 7 zdobytych Oscarów w 1994 roku.

Taki sukces filmu nawet dla grającej epizodyczną rolę Ostaszewskiej był doskonałą trampoliną. To właśnie po tej roli dostała m.in angaż w takich produkcjach, jak “Pianista” czy “Katyń”, gdzie szczególnie w przypadku tego drugiego filmu, trudno mówić o epizodycznej roli. I choć wydawać by się mogło, że kariera młodej aktorki nabrała już ogromnego rozpędu, to niestety coraz częściej kino takich reżyserów jak Wajda czy Polański zastępowała tym pokroju Patryka Vegi.

Jak jednak zmieniła się Maja Ostaszewska na przestrzeni lat? Zobacz zdjęcia w poniższej galeri.

