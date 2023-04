Tak zmieniła się Magda Narożna z zespołu Piękni i Młodzi. Wspaniała metamorfoza - zdjęcia [1.04.2023]

Magda Narożna ma 34 lata. Jest wokalistką zespołu Piękni i Młodzi.Zawsze zachwycała uśmiechem, urodą i energią, nie tylko na scenie, ale i poza nią. Specyfika zawodu, jaki uprawia sprawia, że trudno utrzymać jest dobrą figurę. Sporą część dnia spędza bowiem na podróżach samochodowych z koncertu na koncert. Jada to, co najczęściej można kupić w barach i restauracjach przy drogach, więc fast foody. Jest to niezdrowe jedzenie, które negatywnie odbija się również na sylwetce.Zobaczcie, jak dziś wygląda Magda Narożna. Fani są pod wrażeniem. Zdjęcia >>>> Piętka Mieszko/AKPA