Maria z "Sanatorium miłości 6" przeszła metamorfozę - zdjęcia. Fanka: "Będziesz jak modelka"

Maria z Czarnowa to charyzmatyczna uczestniczka szóstej edycji "Sanatorium miłości", programu Telewizji Polskiej. Ostatnio pani Maria, którą co niedzielę, wraz z innymi kuracjuszami, oglądamy na naszych ekranach, wywołała furorę wśród swoich fanów, ponieważ przeszła metamorfozę. Jak ona to zrobiła?