Tak zwiedzali Chełmno miłośnicy kultury. A co wkrótce w powiecie chełmińskim? Zdjęcia

Co zaplanowano w najbliższym czasie w Chełmnie i okolicy?

Chełmno było częścią Ogólnopolskiej Giełdy Projektów Narodowe Centrum Kultury, realizowanej w tym roku w partnerstwie z Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu i Centrum Kultury Dwór Artusa. W myśl hasła - animacja i włączanie - opowiadano o inicjatywach realizowanych z zaangażowaniem mieszkańców. Główny cel to umożliwienie wymiany doświadczeń lokalnych liderów kultury związanych z realizowanymi projektami kulturalnymi, aktywizującymi społeczności lokalne. Ponad 20-osobowej grupie z całej Polski zaprezentowano projekty angażujące mieszkańców m.in. Perspektywy - 9 Hills Festival, projekt Współpracujemy, Społeczną Galerię Sztuki oraz Społeczną Informację Turystyczną. Uczestnicy odwiedzili kamienicę Grudziądzka 36, zobaczyli teren starego miasta, gdzie spacerowali szlakiem festiwalowych podwórek i murali, a także kościół św. Ducha.

U siebie zagra Chełminianka

Finał sezonu turystycznego w Chełmnie

1 października br. odbędzie się ostatnie zwiedzanie byłego Aresztu Śledczego w Chełmnie. Ci, którzy kupili bilety wybiorą się na "Spacerek" z przewodnikiem. Tego dnia można również zwiedzać Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Bilet na zwiedzanie aresztu będzie upoważniał do bezpłatnego zwiedzania Muzeum. Dla pozostałych chętnych bilet ulgowy kosztował będzie 5 zł, młodzież ucząca się i emeryci wejdą bezpłatne. Ponadto, o godz. 12 i 14 będzie możliwość zwiedzenia ekspozycji muzealnej z przewodnikiem (bez dodatkowej opłaty), a będzie nim Anna Soborska-Zielińska. Goście i zwiedzający będą mogli zaopatrzyć się w pamiątki i wydawnictwa z Chełmna dostępne w punkcie sprzedaży, zapoznać się z nową wystawą ekspozycją czasową pt: „Wystawa Jubileuszowa z okazji 100 lecia przybycia Sióstr Misjonarek św. Rodziny do Chełmna”.

Nie przegap! Film o Grzegorzu Mielcarskim

Premiera filmu już 30 września br. o godz. 23.45 w TVP3 - ogólnopolskie pasmo, czyli TVP Bydogosz, Wrocław, Gdańsk i 13 innych jednocześnie to samo oraz na platformach cyfrowych np. NC+ kanał 65. Powtórka: nad ranem o 4:45 z piątku na sobotę i 4 października o 7:12. Natomiast od 1.10. br. film będzie dostępny w Internecie: https://regiony.tvp.pl.

Zmiany w chełmińskim Muzeum

Od października do marca Muzeum Ziemi Chełmińskiej jak i Informacja Turystyczna są czynne od wtorku do soboty, od godz. 8 do 16, a w niedzielę i poniedziałek - nieczynne.