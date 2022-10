Taka jest modna fryzura na jesień 2022. Ośmiornica - włosy niczym macki. Odważne cięcie! [zdjęcia]

Modne fryzury na jesień 2022. Macki Ośmiornicy lub po prostu Ośmiornica to tegoroczny hit wśród stylizacji włosów - mocno wycieniowane pasma włosów okalające twarz niczym macki to jedna z najmodniejszych fryzur. Fryzura "Ośmiornica" to najlepsze rozwiązanie dla długich włosów, które okalają twarz niczym macki - stąd właśnie jej nazwa - Macki Ośmiornicy czy po prostu Ośmiornica (Octopus Hair). Jest to mocne, odważne cięcie, włosy pięknie się układają a cała stylizacja jest wyjątkowo romantyczna.Zobacz jeden z najmodniejszych trendów - fryzura "Macki Ośmiornicy" - i sprawdź, czy będzie pasować do Ciebie >>>>>

unsplash.com