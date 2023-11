Taka jest prywatnie Blanka z "Rolnik szuka żony". Piękna blondynka pokazuje kuszące zdjęcia z wakacji jg

Blanka z 10. edycji "Rolnika" pochodzi z Szydłowca w województwie mazowieckim. Ma aż 180 cm i lubi grać w siatkówkę. Ponadto gra na fortepianie, tańczy, gotuje i dużo podróżuje. Zobacz w galerii jej prywatne zdjęcia. screenshot TVP Zobacz galerię (18 zdjęć)

Blanka Świercz była jedną z najbarwniejszych kandydatek jubileuszowej, 10. edycji programu TVP "Rolnik szuka żony". Wschodząca gwiazda gościła na gospodarstwie u rolnika Artura. Ten ostatecznie zdecydował odesłać Blankę do domu, a jego wybór padł na inną kandydatkę. Prywatnie Blanka chętnie pozuje do zdjęć i dzieli się ważnymi wydarzeniami ze swojego życia w mediach społecznościowych. Oto jaka jest na co dzień.