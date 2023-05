Taki błąd podczas prania popełnia wiele osób. W ten sposób zniszczysz pralkę i ubrania - zobacz

Błąd przy robieniu prania. Tak można zniszczyć ubrania i pralkę!

Mokre ubrania w pralce TO BŁĄD! W ten sposób można zniszczyć ubrania i pralkę. Ważnym sygnałem ostrzegawczym jest nieprzyjemny, ostry zapach wydobywający się z bębna - wskazuje on, że pojawiła się pleśń i groźne bakterie. W takiej sytuacji konieczne jest ponowne pranie, ale również gruntowne czyszczenie pralki .

Wiele osób zostawia w pralce mokre ubrania, zamiast od razu je wyjąć i rozwiesić do suszenia. Czasem mokre ubrania czekają w pralce nawet 8-12 godzin. Zostawianie mokrych ubrań w pralce to poważny błąd. Jeśli robi się tak często, może to mieć bardzo negatywne konsekwencje zarówno dla sprzętu, jak i dla zdrowia.

Takie błędy popełniamy najczęściej, robiąc pranie

