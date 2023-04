Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego [3.04.2023 r.]

Prawo do emerytury minimalnej we wskazanej wysokości mają osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i mają okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet. Dyskusja o ewentualnych zmianach trwa, ale przedstawiciele rządu szybko ucięli spekulacje. Dokładne wyliczenia emerytur ZUS po waloryzacji prezentujemy na kolejnych slajdach galerii.

archiwum Polska Press