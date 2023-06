Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Zmiany w przejściu na wcześniejszą emeryturę - "rząd się ugiął" [7.06.2023 r.]

Choć negocjacje porozumienia między rządem i "Solidarnością" wciąż trwają, to obie strony zdradziły już częściowo, co może się w nim znaleźć. Wszystko wskazuje, że jednym z uzgodnionych rozwiązań jest wstrzymanie wygaszania emerytur pomostowych - donosi serwis businessinsider.com.pl.

- Na razie nie ma zgody na wprowadzenie emerytur stażowych, więc - na zasadzie kompromisu - ugięliśmy się w kwestii odblokowania prawa do pomostówek. Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie porozumienia z "Solidarnością" - wskazali nieoficjalnie przedstawiciele rządu w rozmowach z Business Insider.

Emerytury pomostowe to wcześniejsze świadczenie dla osób, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i spełniają kilka warunków. Świadczenie wypłacane jest do momentu zyskania prawa do emerytury lub do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.