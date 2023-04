Takich ubrań nie trzeba prać zbyt często. Mamy listę zasad prania jeansów, swetrów i innych ubrań

Mało kto z nas jeszcze pierze ręcznie. Nawet ciuchy przeznaczone wyłącznie do prania ręcznego wrzucamy do pralki na program "pranie ręczne". Staliśmy się bardzo wygodni, ale przez to też dużo łatwiej nam zdjęć ciuch i od razu wrzucić do prania. Pewnie gdyby trzeba było je wyprać ręcznie zastanowilibyśmy się czy rzeczywiście on już nadaje się do prania.

Nie ma wątpliwości, że bieliznę pierzemy po każdym użyciu i od tej zasady nie powinno być odstępstw. Tu bakterie mają odpowiednie warunki do gromadzenia się więc nie ułatwiajmy im zadania.

Są jednak ciuchy, które pierzemy zdecydowanie za często choć wcale tego nie wymagają, bo nie są ani brudne, ani przepocone mimo to z łatwością trafią do pralki, a jak się okazuje to nie służy ani nam, ani ubraniom. Ubrania się szybciej niszczą, a my wydajemy zbędne pieniądze na pranie i częściej musimy wymieniać odzież. To również nie jest ekologiczne.