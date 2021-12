Takie auta już nie wjadą do miast. Mają więcej niż 15 lat. Są ich na rynku tysiące i wciąż drożeją [ceny, data wejścia w życie zmian]

- Wprowadzenie zmian do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych częściowo wpłynie na odmłodzenie rynku samochodów używanych w Polsce. Już teraz obserwujemy wzrost zainteresowania autami prawie nowymi. Świadczy o tym wzrost cen i malejąca oferta aut w wieku do dwóch lat. Na rynku samochodów używanych przeciętnie ceny wzrosły w ciągu ostatniego roku o około 10-15 proc., ale w segmencie samochodów poniżej drugiego roku życia, w przypadku niektórych modeli, często wzrosły one o ponad 20 proc., a w niektórych krajach nawet ponad 30 proc. Oznacza to, że zbliżamy się do cen, za które te modele były sprzedawane jako nowe - powiedziała Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.