Takie będą Czternaste Emerytury 2023 - mamy tabelę wyliczeń. Kiedy wypłata i ile wyniesie "czternastka"?

Rząd oficjalnie potwierdził, że 14. emerytura będzie wypłacona w 2023. Trzynasta i czternasta emerytura to jedne z ważniejszych form wsparcia finansowego dla seniorów, istotny zastrzyk gotówki dla ich domowych budżetów. W dodatku wiceszef Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed zapowiedział, że „czternastki” staną się świadczeniem stałym.

Do portfeli emerytów trafi w 2023 roku więcej pieniędzy niż w roku ubiegłym. Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2023 roku wyniesie 114,8 proc. Marcowa waloryzacja będzie kwotowo-procentowa, a minimalny wzrost świadczeń to 250 zł brutto.