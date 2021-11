Takie będą emerytury do stycznia 2022 - wyliczenia. Tyle dostaną seniorzy w ramach emerytur bez podatku OPRAC.: Mateusz Mazur

Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem zostaną zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku. "Fakt" podał wyliczenia brutto i netto. Szczegóły na kolejnych stronach ----> Sławomir Kowalski / Polska Press Zobacz galerię (29 zdjęć)

Takie będą emerytury do stycznia 2022 - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.