Takie błędy popełniamy najczęściej, używając kapsułek do prania. Przez to są mniej skuteczne OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Kapsułki do prania zdecydowanie ułatwiają pranie. Są bardzo wygodne - wystarczy wrzucić kapsułkę do bębna pralki (lub do miski z wodą, jeśli pierzemy ręcznie). Kapsułka się rozpuści i wypierze nasze pranie. W jednej kapsułce znajduje się nie tylko detergent do prania, ale też odplamiacz i zmiękczacz. Jednak wiele osób popełnia błędy, korzystając z kapsułek do prania, przez co są one mniej skuteczne. Sprawdź, czy też tak robisz. Zobacz teraz w naszej galerii.