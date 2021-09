Takie były szkolne tarcze z PRL-u. Mamy zdjęcia dawnych naszywek szkół z regionu Agata Wodzień

Szkolne tarcze z lat 70. czy 80. XX wieku były wykonane z sukna lub filcu, naszywane na szkolnych fartuszkach. Miały kształt tarczy herbowej, na której widniała nazwa szkoły, do której uczęszczał uczeń. Z czasem pojawiły się metalowe tarcze, przypinane do ubrania. W latach 80. i 90. stopniowo wychodziły z użycia, a na początku nowego tysiąclecia tarcze zastąpiły identyfikatory na agrafkę, potem noszone na smyczach, wreszcie karty magnetyczne otwierające drzwi do szkoły.