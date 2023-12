Takie emerytury należą się nauczycielom. Oto warunki, jakie muszą spełnić do każdego ze świadczeń

Emerytura powszechna według nowych zasad przysługuje wszystkim ubezpieczonym, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku. Prawo do nowej emerytury zależy wyłącznie od osiągnięcia wieku emerytalnego. Nie jest uzależnione od posiadania określonego stażu ubezpieczeniowego, ale staż pracy może mieć wpływ na wysokość emerytury szczególnie wtedy, gdy wyliczone świadczenie jest niższe od minimalnej gwarantowanej emerytury. Od 1 marca 2022 do 28 lutego 2023 roku jest to 1338,44 zł brutto.

Emerytura pomostowa przysługuje nielicznej grupie nauczycieli. Dotyczy to osób pracujących w ośrodkach wychowawczych, szkolno-wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich. Emerytura pomostowa jest świadczeniem, które przysługuje jedynie w sytuacji braku uprawnień do emerytury z systemu powszechnego.

Przysługuje urodzonym po 1948 roku, którzy przed 1 stycznia 2009 roku wykonywali przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnym charakterze. Rekompensata stanowi dodatek do kapitału początkowego i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom, a w efekcie powiększa podstawę obliczenia emerytury.

